Средство жидкое для стирки Магия Черного 1л Ласка
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Код товара: 109242
Производитель: Ласка
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
299₽
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Характеристики
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- Средство
- жидкость
- Объем, мл
- 1000
- Назначение
- для черных и темных тканей, для хлопковых тканей, для синтетических тканей
- Тип стирки
- машинная, ручная
- Эффект
- устранение неприятных запахов
- Состав
- 5-15% анионных ПАВ, < 5% неионогенных ПАВ, мыло, фосфонаты, энзимы, консервант, отдушка (в т.ч. гексилциннамаль, цитронеллол, амилциннамаль, лимонен)
- Содержит
- энзимы
- Не содержит
- хлор
- Аромат
- свежесть
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