Гель и кондиционер для стирки детского белья 1000мл BioMio
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Код товара: 108477
Производитель: BioMio
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
682₽
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Характеристики
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- Средство
- гель
- Объем, мл
- 1000
- Назначение
- для белых и светлых тканей, для хлопковых тканей, для цветных тканей, для синтетических тканей
- Тип стирки
- машинная, ручная
- Особенности
- гипоаллергенное
- Содержит
- кондиционер
- Не содержит
- фосфаты
- Способ применения
- необходимое количество средства добавьте в выдвижной отсек стиральной машины или полностью растворите в воде при ручной стирке. Не использовать средство для тканей из шерсти и шёлка, для таких изделий рекомендуется «BioMio. Bio-Sensitive Экологичный гель для стирки деликатных тканей». Для трудновыводимых пятен используйте «BioMio. Bio-Stain Remover Экологичный универсальный пятновыводитель». Рекомендуется стирать при низких температурах, полной загрузке машины и не использовать больше средства, чем рекомендовано. В этом случае расход энергии, воды и её загрязнение являются минимальными.
- Дополнительная информация
- cодержит экстракт пропионовокислых бактерий, которые сохраняют нормальную микробиоту кожи
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