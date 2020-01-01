Средство жидкое для стирки Магия бальзама шерсть и шелк 1л Ласка
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Код товара: 105849
Производитель: Ласка
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
299₽
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Характеристики
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- Средство
- гель
- Объем, мл
- 1000
- Назначение
- для шерсти и шелка, для деликатных тканей
- Тип стирки
- машинная, ручная
- Отдушка
- есть
- Состав
- <5%: неионогенные ПАВ, фосфонаты, 5-15% анионные ПАВ, ингибитор переноса красителя, полимер, белковый гидролизат, пеногаситель, консервант, перламутровая добавка, отдушка, краситель, вода.
- Дополнительная информация
- стиральное средство Ласка просто использовать, благодаря удобной крышке-дозатору вы всегда будете знать, сколько геля необходимо добавить в отделение средств для стирки в стиральной машине или в воду при ручной стирке. Информация по дозировке стирального средства указана на обратной стороне упаковки.
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