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Средства для стирки
Гели и жидкости
Средство жидкое для стирки Chirton "Для детского белья", 1,325л

Средство жидкое для стирки Chirton "Для детского белья", 1,325л

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Средство жидкое для стирки Chirton "Для детского белья", 1,325л
Средство жидкое для стирки Chirton "Для детского белья", 1,325л
Средство жидкое для стирки Chirton "Для детского белья", 1,325л
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Код товара: 105596
Производитель: Chirton
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
198₽
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Характеристики
Средство
гель
Объем, мл
1325
Назначение
для белых и светлых тканей, для детского белья, для нижнего белья, для цветных тканей, универсальное
Тип стирки
машинная, ручная
Эффект
устранение неприятных запахов
Состав
очищенная вода более 30%, АПАВ 5% и более, но менее 15%, НПАВ менее 5%, хлорид натрия, ароматизатор, силикон, лимонная кислота, консервант, краситель.
Содержит
кондиционер
Способ применения
ручная стирка: развести 80 мл (2 колпачка) средства для стирки в 10 литрах чистой воды. В полученном растворе стираемые изделия следует замочить на 30 минут, потом постирать и прополоскать в чистой воде.¶Машинная стирка: залить средство для стирки в соответствующий отсек стиральной машины из расчета 80 мл (2 колпачка) средства на 4-5 кг стираемых изделий и осуществить стирку изделий в стиральной машине в соответствии с инструкцией к стиральной машине.
Дополнительная информация
рекомендуемая температура воды для стирки от +30°C до +60°C
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В наличии
В наличии
198₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа