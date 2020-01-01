Средство жидкое для стирки Chirton "Для детского белья", 1,325л
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Код товара: 105596
Производитель: Chirton
Гарантия: Нет
В наличии
В наличии
198₽
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Характеристики
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- Средство
- гель
- Объем, мл
- 1325
- Назначение
- для белых и светлых тканей, для детского белья, для нижнего белья, для цветных тканей, универсальное
- Тип стирки
- машинная, ручная
- Эффект
- устранение неприятных запахов
- Состав
- очищенная вода более 30%, АПАВ 5% и более, но менее 15%, НПАВ менее 5%, хлорид натрия, ароматизатор, силикон, лимонная кислота, консервант, краситель.
- Содержит
- кондиционер
- Способ применения
- ручная стирка: развести 80 мл (2 колпачка) средства для стирки в 10 литрах чистой воды. В полученном растворе стираемые изделия следует замочить на 30 минут, потом постирать и прополоскать в чистой воде.¶Машинная стирка: залить средство для стирки в соответствующий отсек стиральной машины из расчета 80 мл (2 колпачка) средства на 4-5 кг стираемых изделий и осуществить стирку изделий в стиральной машине в соответствии с инструкцией к стиральной машине.
- Дополнительная информация
- рекомендуемая температура воды для стирки от +30°C до +60°C
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