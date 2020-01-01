Зеркало Beurer BS 49 d=11см с подсветкой
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Код товара: 92169
Производитель: Beurer
мало
мало
1 690₽
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Характеристики
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- Вид зеркала
- настольное
- Количество зеркал
- 2
- Материал корпуса
- пластик
- Форма
- круглая
- Двустороннее
- да
- Подсветка
- есть
- Увеличение
- есть
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