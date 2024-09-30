Зеркало с LED-подсветкой YAMAGUCHI Makeup Mirror
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Код товара: 132547
Производитель: Yamaguchi
4 170₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Характеристики
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- Вид зеркала
- настольное
- Количество зеркал
- 1
- Материал корпуса
- пластик
- Форма
- прямоугольная
- Подсветка
- есть
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