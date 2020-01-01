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Щипцы для волос Remington S3700

Щипцы для волос Remington S3700

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Щипцы для волос Remington S3700
Щипцы для волос Remington S3700
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Код товара: 98644
Производитель: Remington
мало
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2 990₽
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Характеристики
Тип
Щипцы
Цвет
черный
Мощность, Вт
46
Покрытие насадок
керамическое
Максимальная температура нагрева, C
230
Время нагрева
до 15 сек.
Количество режимов
8
Автоотключение
есть
Длина сетевого шнура, м
1.8
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мало
мало
2 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа