Щипцы Vitek VT-8292
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Код товара: 90266
Производитель: Vitek
31 декабря
31 декабря
790₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Цвет
- белый, черный
- Мощность, Вт
- 25
- Диаметр щипцов для завивки, мм
- 19
- Покрытие насадок
- керамическое, турмалиновое
- Максимальная температура нагрева, C
- 190
- Время нагрева
- до 120 сек.
- Количество режимов
- 1
- Автоотключение
- нет
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
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