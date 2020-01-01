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Щипцы Vitek VT-8292

Щипцы Vitek VT-8292

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Щипцы Vitek VT-8292
Щипцы Vitek VT-8292
Щипцы Vitek VT-8292
Щипцы Vitek VT-8292
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 90266
Производитель: Vitek
31 декабря
31 декабря
790₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа

Характеристики
Тип
Щипцы
Тип щипцов
плойка
Цвет
белый, черный
Мощность, Вт
25
Диаметр щипцов для завивки, мм
19
Покрытие насадок
керамическое, турмалиновое
Максимальная температура нагрева, C
190
Время нагрева
до 120 сек.
Количество режимов
1
Автоотключение
нет
Длина сетевого шнура, м
1.8
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31 декабря
31 декабря
790₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа