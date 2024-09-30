Щипцы Harizma H10328EGP X-TRA Crimper EGP
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Щипцы Harizma H10328EGP X-TRA Crimper EGP
Щипцы-гофре с мелким шагом для создания объемных причесок Harizma X-TRA Crimper EGP (артикул h10328EGP), создания акцентов на волосах и придания объема у корней. “Плавающие” пластины из анодированного алюминия обладают высокой стойкостью к химическому и механическому воздействию. Встроенный терморегулятор позволяет точно подобрать рабочую температуру для любого типа волос.
Технические характеристики Harizma X-TRA Crimper GP:
- Надежный и безопасный керамический PTC-нагреватель с защитой от перегрева.
- Быстрый нагрев и регулировка температуры 120-210 °С.
- “Плавающие” пластины – гофре из анодированного алюминия.
- Защита от радиопомех.
- Профессиональный вращающийся шнур 3 м.
- Мощность: 50 Вт.
- Размер пластин: 42х90 мм.
- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- гофре
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 55
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