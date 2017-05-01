Щипцы Harizma H10312GP Crimp Designer GP
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Особенности щипцов Harizma H10312GP Crimp Designer GP:
Harizma Crimp Designer GP h10312GP - профессиональные щипцы-гофре с инновационным ультра-гладким гальваническим покрытием.
- Тонкая металлическая пленка, нанесенная особым образом, позволяет сохранять точность геометрии рабочей поверхности. Гофре четче отпечатывается на волосах, придавая укладке непревзойденную стойкость, которая не требует использования дополнительных фиксирующих средств.
- Щипцы имеют мощность 32 Вт, которая вместе с керамическим PTC-нагревателем позволяет прибору нагреваться мгновенно.
-Постоянная рабочая температура 180 градусов дает возможность легко укладывать волосы любого типа.
- Оптимальный размер пластин 22x85 мм уменьшает время на обработку каждой пряди, существенно экономя время, не влияя при этом на качество результата.
-Корпус особой округлой формы позволяет использовать щипцы не только для гофре, но и для создания романтичных локонов.
- Тип
- Щипцы
- Мощность, Вт
- 32
- Покрытие насадок
- керамическое, турмалиновое
- Максимальная температура нагрева, C
- 180
- Время нагрева
- до 60 сек.
- Количество режимов
- 1
- Длина сетевого шнура, м
- 2.5
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