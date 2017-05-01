Щипцы Harizma H10312GP Crimp Designer GP

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Особенности щипцов Harizma H10312GP Crimp Designer GP:

Harizma Crimp Designer GP h10312GP - профессиональные щипцы-гофре с инновационным ультра-гладким гальваническим покрытием.

- Тонкая металлическая пленка, нанесенная особым образом, позволяет сохранять точность геометрии рабочей поверхности. Гофре четче отпечатывается на волосах, придавая укладке непревзойденную стойкость, которая не требует использования дополнительных фиксирующих средств.

- Щипцы имеют мощность 32 Вт, которая вместе с керамическим PTC-нагревателем позволяет прибору нагреваться мгновенно.

-Постоянная рабочая температура 180 градусов дает возможность легко укладывать волосы любого типа.

- Оптимальный размер пластин 22x85 мм уменьшает время на обработку каждой пряди, существенно экономя время, не влияя при этом на качество результата.

-Корпус особой округлой формы позволяет использовать щипцы не только для гофре, но и для создания романтичных локонов.