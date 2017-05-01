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Щипцы Harizma H10312GP Crimp Designer GP

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Щипцы Harizma H10312GP Crimp Designer GP
Щипцы Harizma H10312GP Crimp Designer GP
Щипцы Harizma H10312GP Crimp Designer GP
Щипцы Harizma H10312GP Crimp Designer GP
Щипцы Harizma H10312GP Crimp Designer GP
Щипцы Harizma H10312GP Crimp Designer GP
Щипцы Harizma H10312GP Crimp Designer GP
Щипцы Harizma H10312GP Crimp Designer GP
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 89275
Производитель: Harizma
Гарантия: 6 мес.
нет отзывов
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1 490₽

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О товаре

Особенности щипцов Harizma H10312GP Crimp Designer GP:

Harizma Crimp Designer GP h10312GP - профессиональные щипцы-гофре с инновационным ультра-гладким гальваническим покрытием.

- Тонкая металлическая пленка, нанесенная особым образом, позволяет сохранять точность геометрии рабочей поверхности. Гофре четче отпечатывается на волосах, придавая укладке непревзойденную стойкость, которая не требует использования дополнительных фиксирующих средств.

- Щипцы имеют мощность 32 Вт, которая вместе с керамическим PTC-нагревателем позволяет прибору нагреваться мгновенно.

-Постоянная рабочая температура 180 градусов дает возможность легко укладывать волосы любого типа.

- Оптимальный размер пластин 22x85 мм уменьшает время на обработку каждой пряди, существенно экономя время, не влияя при этом на качество результата.

-Корпус особой округлой формы позволяет использовать щипцы не только для гофре, но и для создания романтичных локонов.

Характеристики
Тип
Щипцы
Мощность, Вт
32
Покрытие насадок
керамическое, турмалиновое
Максимальная температура нагрева, C
180
Время нагрева
до 60 сек.
Количество режимов
1
Длина сетевого шнура, м
2.5
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1 490₽

Самовывоз

бесплатно,

в 5 магазинах

бесплатно,

в 5 магазинах

Доставка

бесплатно,

завтра

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