Щипцы Harizma h10328EGP-XL X-TRA Crimper EGP-XL
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Щипцы Harizma h10328EGP-XL X-TRA Crimper EGP-XL
Щипцы X-TRA Crimper GP гофре с крупным «шагом» предназначены для создания объёмных причёсок, создания акцентов на волосах и придания объёма у корней. «Плавающие» пластины с ультра гладким гальваническим покрытием обладают высокой стойкостью к химическому и механическому воздействию. Встроенный терморегулятор позволяет точно подобрать рабочую температуру для любого типа волос.
GP – ультра гладкое гальваническое покрытие пластин.
Прогрессивное GP – ультра гладкое гальваническое покрытие пластин обеспечивает сохранение точной геометрии пластины-гофре и улучшает качество рисунка на волосах, получаемого в результате использования щипцов X-TRA Crimper GP.
Гальваническое покрытие – это металлическая пленка толщиной от долей микрона до десятых долей миллиметра, наносимая на поверхность пластин методом гальваники для придания им твердости, износостойкости, антикоррозийных, антифрикционных, декоративных свойств. Тонкий и прочный слой гальванического покрытия повышает твердость, обеспечивает высокое сопротивление механическому износу и высоким температурам, придает декоративный вид и значительно увеличивает срок службы пластин.
Характеристики:
- «Плавающие» широкие пластины – гофре с ультра гладким гальваническим покрытием
- Надежный и безопасный керамический PTC-нагреватель с защитой от перегрева
- Быстрый нагрев и регулировка температуры 120-200 °С
- Защита от радиопомех
- Профессиональный вращающийся шнур 3 м
- Размер пластин 42х90 мм
- Мощность 55 Вт
- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- гофре
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 55
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.