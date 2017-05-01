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Выпрямитель BaByliss BAB3100EPE
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Код товара: 88921
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
9 990₽
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бесплатно,в 2 магазинах
бесплатно,в 2 магазинах
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О товаре
Выпрямитель BaByliss BAB3100EPE
BAB3100EPE - роскошный, универсальный, простой в использовании и превосходный по производительности. Создайте идеальную укладку с помощью профессионального выпрямителя волос BaByliss PRO Elipsis.
- Пластины изготовлены по технологии EP 5.0. Тончайшее покрытие нанесено методом гальванизации, что делает их более скользящими и долговечными. В отличие от других видов эти пластины в 3 раза дольше остаются гладкими, даже при использовании профессиональных средств для укладки волос.
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали SUS304, термостойкого пластика и силикона (вставки по краям корпуса остаются всегда холодными). Имеет специальную эллипсовидную форму, позволяющую легко выпрямлять волосы или делать красивую завивку.
- Щипцы оснащены "плавающими" пластинами для плотного прилегания к волосам.
- Пластины нагреваются равномерно по всей поверхности, что способствует получению более качественного результата.
- Широкий диапазон рабочих температур и LED подсветка для контроля.
- Технология IonMultiplier генерирует большое количество ионов, что придает волосам здоровый блеск, делает их гладкими и послушными.
- Технология Advanced Heat Management. Мгновенный нагрев электрощипцов. А также поддержание температуры с постоянной точностью до 0,5 °С.
- Система блокировки легко переводит BaByliss PRO Elipsis в режим плойки.
- Профессиональный провод длиной 2,7 м позволяет комфортно работать щипцами даже на большом расстоянии от розетки.
- Щипцы легкие по весу, поэтому ими удобно пользоваться даже на протяжении долгого времени.
- В комплекте поставляется защитный резиновый коврик и перчатки.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Выпрямитель
- Мощность, Вт
- 45
- Покрытие насадок
- гальваническое
- Максимальная температура нагрева, C
- 230
- Время нагрева
- до 60 сек.
- Количество режимов
- 5
- Длина сетевого шнура, м
- 2.7
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