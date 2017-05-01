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Выпрямитель BaByliss BAB3100EPE

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Выпрямитель BaByliss BAB3100EPE
Выпрямитель BaByliss BAB3100EPE
Выпрямитель BaByliss BAB3100EPE
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Фото товара
Фото товара
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Код товара: 88921
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
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9 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 3 000 ₽

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О товаре

Выпрямитель BaByliss BAB3100EPE

BAB3100EPE - роскошный, универсальный, простой в использовании и превосходный по производительности. Создайте идеальную укладку с помощью профессионального выпрямителя волос BaByliss PRO Elipsis.

  • Пластины изготовлены по технологии EP 5.0. Тончайшее покрытие нанесено методом гальванизации, что делает их более скользящими и долговечными. В отличие от других видов эти пластины в 3 раза дольше остаются гладкими, даже при использовании профессиональных средств для укладки волос.
  • Корпус изготовлен из нержавеющей стали SUS304, термостойкого пластика и силикона (вставки по краям корпуса остаются всегда холодными). Имеет специальную эллипсовидную форму, позволяющую легко выпрямлять волосы или делать красивую завивку.
  • Щипцы оснащены "плавающими" пластинами для плотного прилегания к волосам. 
  • Пластины нагреваются равномерно по всей поверхности, что способствует получению более качественного результата.
  • Широкий диапазон рабочих температур и LED подсветка для контроля.
  • Технология IonMultiplier генерирует большое количество ионов, что придает волосам здоровый блеск, делает их гладкими и послушными.
  • Технология Advanced Heat Management. Мгновенный нагрев электрощипцов. А также поддержание температуры с постоянной точностью до 0,5 °С.
  • Система блокировки легко переводит BaByliss PRO Elipsis в режим плойки. 
  • Профессиональный провод длиной 2,7 м позволяет комфортно работать щипцами даже на большом расстоянии от розетки.
  • Щипцы легкие по весу, поэтому ими удобно пользоваться даже на протяжении долгого времени.
  • В комплекте поставляется защитный резиновый коврик и перчатки.
Характеристики
Тип
Выпрямитель
Мощность, Вт
45
Покрытие насадок
гальваническое
Максимальная температура нагрева, C
230
Время нагрева
до 60 сек.
Количество режимов
5
Длина сетевого шнура, м
2.7
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9 990₽
Рассрочка

В рассрочку за 3 000 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 2 магазинах

бесплатно,

в 2 магазинах

Доставка

бесплатно,

сегодня

Нашли дешевле?