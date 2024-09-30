Выпрямитель Philips BHS375 StraightCare Essential
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Выпрямитель Philips BHS375
Выпрямитель для волос Philips BHS375/00 в симпатичном черно-розовом корпусе благодаря своей функциональности и компактным размерам может использоваться и дома, и в путешествии.
- Модель с возможностью нагрева до 220° имеет 2 температурных режима.
- Время достижения устройством рабочей температуры составляет 1 мин.
- За счет керамического и кератинового покрытий рабочих поверхностей волосы не повреждаются даже при регулярной укладке выпрямителем Philips BHS375/00. Этому же способствует примененная при создании технология ThermoProtect.
- Защита от перегрева и термоизолированный наконечник способствуют безопасному использованию модели.
- Вращающийся шнур длиной 1.8 м, фиксатор складывания, индикатор включения и петелька для подвешивания отвечают за удобство применения.
- Эргономичная конструкция модели комфортно ложится в ладонь, за счет чего руки не устают даже во время продолжительной укладки.
- Тип
- Выпрямитель
- Тип щипцов
- утюжок
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 55
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