О товаре

Стайлер Vitek VT-8433

Мультистайлер подходит и для выпрямления, и для завивки волос. Это особенно ценят девушки, которые любят разнообразие в укладках. Также это устройство понравится тому, кто часто бывает в поездках и путешествиях: одно компактное устройство не займет много места в багаже и позволит встречать каждый день с идеальной прической.

Особенности:

- Прибор мощностью 40 Вт с температурой нагрева 220° эффектно и быстро справляется с выполнением укладки, он бережно обращается с волосами и подходит даже для поврежденных локонов.

- Турмалиновая ионизация сочетается с керамическим покрытием, что позволяет волосам сохранять естественный уровень влаги.

- Мультистайлер Vitek VT-8433 поставляется вместе с пластинами для выпрямления, конусообразной и круглой насадками.

- Защита от перегрева и ожогов делает использование устройства абсолютно безопасным.

- Длинный сетевой шнур (1.8 м) позволяет с удобством устроиться возле зеркала для выполнения укладки.