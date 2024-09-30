Стайлер Vitek VT-8433
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Стайлер Vitek VT-8433
Мультистайлер подходит и для выпрямления, и для завивки волос. Это особенно ценят девушки, которые любят разнообразие в укладках. Также это устройство понравится тому, кто часто бывает в поездках и путешествиях: одно компактное устройство не займет много места в багаже и позволит встречать каждый день с идеальной прической.
Особенности:
- Прибор мощностью 40 Вт с температурой нагрева 220° эффектно и быстро справляется с выполнением укладки, он бережно обращается с волосами и подходит даже для поврежденных локонов.
- Турмалиновая ионизация сочетается с керамическим покрытием, что позволяет волосам сохранять естественный уровень влаги.
- Мультистайлер Vitek VT-8433 поставляется вместе с пластинами для выпрямления, конусообразной и круглой насадками.
- Защита от перегрева и ожогов делает использование устройства абсолютно безопасным.
- Длинный сетевой шнур (1.8 м) позволяет с удобством устроиться возле зеркала для выполнения укладки.
- Тип
- Стайлер
- Тип щипцов
- мультистайлер
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 40
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