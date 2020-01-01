Щипцы Hairway Delve В045 04008
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Код товара: 83586
Производитель: Hairway
мало
мало
3 980₽
4 690₽
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Характеристики
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- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- гофре
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 52
- Диаметр щипцов для завивки, мм
- 38
- Покрытие насадок
- керамическое, турмалиновое
- Максимальная температура нагрева, C
- 230
- Время нагрева
- до 30 сек.
- Количество режимов
- 10
- Автоотключение
- нет
- Особенности
- индикация включения, вращение шнура
- Длина сетевого шнура, м
- 3
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