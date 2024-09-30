Щипцы Hairway Pattern В 043 мини
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Код товара: 83584
Производитель: Hairway
Гарантия: 6 мес.
1 650₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- гофре
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 25
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