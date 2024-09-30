Щипцы Harizma H10341GP Air Crimper
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Щипцы Harizma H10341GP Air Crimper
Щипцы-гофре с крупным «шагом» предназначены для создания объёмных причёсок, создания акцентов на волосах и придания объёма у корней. Пластины с прогрессивным GP покрытием обеспечивают бережную укладку, обогащая волосы отрицательными ионами, ухаживая и придавая волосам дополнительный блеск, а также обеспечивает сверхмягкое скольжение по волосам. Вентиляционные отверстия на корпусе позволяют использовать прибор не только на сухих, но и на влажных волосах. Щипцы оснащены кнопкой фиксации рабочих полотен для большего удобства их хранения и транспортировки.
Особенности и технические характеристики:
- Прогрессивное GP – ультра гладкое гальваническое покрытие пластин обеспечивает сверхмягкое скольжение по волосам;
- Надежный и безопасный керамический PTC-нагреватель с защитой от перегрева;
- Быстрый нагрев до рабочей температуры 220 °С;
- Функция блокировки пластин в закрытом положении;
- Профессиональный вращающийся шнур 3 метра;
- Размер пластин 50 х 90 мм;
- Мощность 48 Вт.
- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- гофре
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 48
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