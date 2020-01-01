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Выпрямитель Remington S1450

Выпрямитель Remington S1450

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Выпрямитель Remington S1450
Выпрямитель Remington S1450
Выпрямитель Remington S1450
Выпрямитель Remington S1450
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 81541
Производитель: Remington
мало
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1 480₽
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Характеристики
Тип
Выпрямитель
Тип щипцов
утюжок
Цвет
черный
Мощность, Вт
30
Покрытие насадок
керамическое
Максимальная температура нагрева, C
215
Время нагрева
до 30 сек.
Количество режимов
1
Автоотключение
есть
Дополнительные функции
защита от перегрева, автоматическое отключение
Особенности
плавающие пластины
Длина сетевого шнура, м
1.8
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мало
мало
1 480₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа