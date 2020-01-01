Щипцы Hairway Ruby Wavy
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Код товара: 78692
Производитель: Hairway
мало
мало
1 490₽
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Характеристики
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- Тип
- Щипцы
- Мощность, Вт
- 65
- Цвет
- красный
- Покрытие насадок
- керамическое
- Максимальная температура нагрева, C
- 200
- Время нагрева
- до 15 сек.
- Количество режимов
- 1
- Автоотключение
- нет
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
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