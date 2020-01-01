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Щипцы Philips BHS675

Щипцы Philips BHS675

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Щипцы Philips BHS675
Щипцы Philips BHS675
Щипцы Philips BHS675
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Код товара: 78339
Производитель: Philips
В наличии
В наличии
3 890₽
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Характеристики
Тип
Щипцы
Покрытие насадок
керамическое
Максимальная температура нагрева, C
230
Количество режимов
11
Длина сетевого шнура, м
1.8
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В наличии
В наличии
3 890₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа