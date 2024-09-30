Щипцы Hairway Ultra Light MCH Ionic Ceramic
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
2 390₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
32
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Щипцы GA.MA FAIRY WAVES
2 690₽
Щипцы Hairway Titanium-Tourmaline midi 50W
2 290₽
16
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
21%
Щипцы Hairway Black Diamond 04127
1 950₽
2 450₽
Щипцы Harizma H10341GP Air Crimper
2 190₽
Щипцы Harizma h10328EGP-XL X-TRA Crimper EGP-XL
2 490₽
Щипцы Harizma H10328EGP X-TRA Crimper EGP
2 490₽
О товаре
HairWay Ultra Light MCH Technology Ionic Ceramic ― щипцы-выпрямители, которые смогут стать лучшими помощниками в создании безупречного образа. Благодаря им вы сможете придать волосам удивительную гладкость без особых усилий.
- Удлиненные плавающие пластины позволят прорабатывать каждую прядь гораздо быстрее, а также исключат возможность появления некрасивых заломов.
- Керамическое покрытие с добавлением уникального турмалина снизит повреждение волос вследствие частого применения прибора.
- Кроме того, оно обеспечит идеальное скольжение и прилегание, за счет чего укладка будет выглядеть еще более совершенной.
- Эргономичный дизайн корпуса инструмента позволит избежать появления ощущения усталости даже при длительной работе с щипцами.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Щипцы
- Мощность, Вт
- 170
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
С
Сабина
21 сентября 2024
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста длину и ширину нагревающихся пластин
1
0 0
0
05.ru
21.09.2024 15:45:28
Добрый день! Ширина пластин -25 мм Длина пластин-110 мм
Ответить
0 0
С
Сабина
21 сентября 2024
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста длину и ширину нагревающихся пластин
1
0
0