Щипцы BaByliss PRO BAB2173TTE
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Код товара: 72091
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
4 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Мощность, Вт
- 40
- Цвет
- серебристый, черный
- Диаметр щипцов для завивки, мм
- 25
- Покрытие насадок
- титан-турмалиновое
- Максимальная температура нагрева, C
- 200
- Время нагрева
- до 60 сек.
- Количество режимов
- 30
- Автоотключение
- есть
- Дополнительные функции
- защита от перегрева, автоматическое отключение
- Особенности
- индикация включения, вращение шнура
- Длина сетевого шнура, м
- 2.7
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 74
26 декабря 2022
Здравствуйте,у вас есть baByliss PRO 32 mm?
1
0 0
i
ip-hanicha
27.12.2022 12:59:45
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
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0 0
Г
Гость 74
26 декабря 2022
Здравствуйте,у вас есть baByliss PRO 32 mm?
1
0
0