Выпрямитель Hairway Luxury Plus 04110-13
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Hairway Luxury Plus04110-13 - современный выпрямитель с увеличенной площадью рабочей поверхности. Пластины прибора имеют ширину 38 мм — это позволяет захватывать пряди большей величины и тратить меньше времени на укладку. Экономит минуты и керамико-турмалиновое покрытие — с ним утюжок легко скользит по волосам и обеспечивает идеальный результат с одного раза.
Выпрямитель имеет встроенный терморегулятор, обеспечивающий нагрев в диапазоне от 80 до 230°C. Выбранная температура отображается на цифровом дисплее, при достижении нужных показателей прибор издает звуковой сигнал. Ненагревающиеся концы корпуса повышают безопасность использования. Предусмотрена функция автоотключения, которая активируется через 60 минут простоя.
- Тип
- Выпрямитель
- Тип щипцов
- утюжок
- Цвет
- зеленый
- Мощность, Вт
- 38
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