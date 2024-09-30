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Выпрямитель Hairway Luxury Plus 04110-13

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Выпрямитель Hairway Luxury Plus 04110-13
Выпрямитель Hairway Luxury Plus 04110-13
Выпрямитель Hairway Luxury Plus 04110-13
Выпрямитель Hairway Luxury Plus 04110-13
Выпрямитель Hairway Luxury Plus 04110-13
Выпрямитель Hairway Luxury Plus 04110-13
Выпрямитель Hairway Luxury Plus 04110-13
Выпрямитель Hairway Luxury Plus 04110-13
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 71456
Производитель: Hairway
Гарантия: 6 мес.
1 отзыв
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ДО 30.09.24

3 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Hairway Luxury Plus04110-13 - современный выпрямитель с увеличенной площадью рабочей поверхности. Пластины прибора имеют ширину 38 мм — это позволяет захватывать пряди большей величины и тратить меньше времени на укладку. Экономит минуты и керамико-турмалиновое покрытие — с ним утюжок легко скользит по волосам и обеспечивает идеальный результат с одного раза.

Выпрямитель имеет встроенный терморегулятор, обеспечивающий нагрев в диапазоне от 80 до 230°C. Выбранная температура отображается на цифровом дисплее, при достижении нужных показателей прибор издает звуковой сигнал. Ненагревающиеся концы корпуса повышают безопасность использования. Предусмотрена функция автоотключения, которая активируется через 60 минут простоя.

Характеристики
Тип
Выпрямитель
Тип щипцов
утюжок
Цвет
зеленый
Мощность, Вт
38
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В избранное
3 490₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа