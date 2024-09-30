Выпрямитель Hairway Luxury Plus 04110-13

О товаре

Hairway Luxury Plus04110-13 - современный выпрямитель с увеличенной площадью рабочей поверхности. Пластины прибора имеют ширину 38 мм — это позволяет захватывать пряди большей величины и тратить меньше времени на укладку. Экономит минуты и керамико-турмалиновое покрытие — с ним утюжок легко скользит по волосам и обеспечивает идеальный результат с одного раза.

Выпрямитель имеет встроенный терморегулятор, обеспечивающий нагрев в диапазоне от 80 до 230°C. Выбранная температура отображается на цифровом дисплее, при достижении нужных показателей прибор издает звуковой сигнал. Ненагревающиеся концы корпуса повышают безопасность использования. Предусмотрена функция автоотключения, которая активируется через 60 минут простоя.