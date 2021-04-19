Выпрямитель BaByliss PRO BAB2072EPE/EPRE/RGEPE(04167)
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Код товара: 71251
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
8 980₽
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Характеристики
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- Тип
- Выпрямитель
- Тип щипцов
- утюжок
- Мощность, Вт
- 45
- Цвет
- серебристый
- Покрытие насадок
- керамическое
- Максимальная температура нагрева, C
- 230
- Время нагрева
- до 50 сек.
- Количество режимов
- 5
- Автоотключение
- нет
- Особенности
- индикация включения, вращение шнура
- Длина сетевого шнура, м
- 2.7
Отзывы 1
Посмотреть все отзывы
А
А
Альбина
19 апреля 2021
Достоинства
Быстро нагревается
Недостатки
Некачественный товар.Выпрямитель потёртый по краям и обцарапанный.
Комментарии
Ощущение , что товар бм. Не стоит своих денег. Расстроена.
А
Альбина
19 апреля 2021
Достоинства
Быстро нагревается
Недостатки
Некачественный товар.Выпрямитель потёртый по краям и обцарапанный.
Комментарии
Ощущение , что товар бм. Не стоит своих денег. Расстроена.
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