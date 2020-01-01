Щипцы Hairway 04011
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Код товара: 66776
Производитель: Hairway
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
3 640₽
4 290₽
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О товаре
щипцы, мощность щипцов 80 Вт
Характеристики
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- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Мощность, Вт
- 80
- Цвет
- серебристый, черный
- Покрытие насадок
- турмалиновое, титан
- Максимальная температура нагрева, C
- 230
- Время нагрева
- до 60 сек.
- Количество режимов
- 11
- Автоотключение
- нет
- Длина сетевого шнура, м
- 3
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