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Щипцы Hairway 04004 Titanium-Tourmaline mini

Щипцы Hairway 04004 Titanium-Tourmaline mini

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Щипцы Hairway 04004 Titanium-Tourmaline mini
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Код товара: 65357
Производитель: Hairway
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
2 390₽
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Характеристики
Тип
Щипцы
Тип щипцов
плойка
Мощность, Вт
50
Длина сетевого шнура, м
2.5
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В избранное
мало
мало
2 390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа