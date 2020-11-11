Выпрямитель Remington S8500
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Код товара: 39890
Производитель: Remington
Гарантия: 6 мес.
Нет в наличии
Нет в наличии
Цена не указана
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Характеристики
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- Тип
- Выпрямитель
- Тип щипцов
- утюжок
- Мощность, Вт
- 50
- Цвет
- серебристый, зеленый
- Покрытие насадок
- керамическое
- Максимальная температура нагрева, C
- 230
- Время нагрева
- до 15 сек.
- Количество режимов
- 9
- Автоотключение
- есть
- Дополнительные функции
- защита от перегрева
- Особенности
- вращение шнура, дисплей
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
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Вопросы и ответы
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М
Марьям
11 ноября 2020
Время нагрева? Мощность?
1
0 0
Ф
Фарида
11.11.2020 11:51:30
добрый день цифровой контроль температуры от 150°С до 230°С, а время нагрева 15 сек.
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0 0
М
Марьям
11 ноября 2020
Время нагрева? Мощность?
1
0
0