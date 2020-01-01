Щипцы Remington CI53W
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 39814
Производитель: Remington
Гарантия: 6 мес.
31 декабря
31 декабря
2 150₽
2 390₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Мощность, Вт
- 42
- Цвет
- белый
- Диаметр щипцов для завивки, мм
- 13
- Покрытие насадок
- керамическое
- Максимальная температура нагрева, C
- 210
- Время нагрева
- до 30 сек.
- Количество режимов
- 8
- Автоотключение
- есть
- Дополнительные функции
- защита от перегрева
- Особенности
- индикация включения, вращение шнура, индикация готовности к работе
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.