Щипцы Hairway Titanium-Tourmaline midi 50W
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Щипцы Hairway Titanium-Tourmaline midi 50W
Профессиональная техника парикмахерского сегмента призвана подарить эстетически приятный внешний вид и при этом сохранить самое главное – здоровье волос. Популярная плойка-волна Hairway Titanium-Tourmaline midi отличными характеристиками и станет отличным подарком.
Особенности:
- Рабочая поверхность покрыта титан-турмалиновым слоем. Он гарантирует легкое скольжение техники по волосам, гарантирует аккуратное отношение к их структуре.
- Уникальная волнообразная форма техники позволяет достичь максимально естественного образа в результате укладки и предотвратить появление малоэстетичных заломов. Теперь локоны выглядят легко и непринужденно.
- Корпус модели Hairway Titanium-Tourmaline midi каучуковое покрытие. Благодаря этому рука на протяжении рабочего процесса не потеет и не скользит.
- Усталость предотвращает незначительный вес техники.
- Специальный теплоизолирующий наконечник обеспечивает безопасность.
- Большая мощность позволяет создать даже сложную укладку быстро.
- Достаточной длины вращающийся шнур позволяет избежать порчи или спутывания провода.
- Профессиональная плойка Hairway Titanium-Tourmaline midi производится на специализированном заводе марки.
- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 50
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