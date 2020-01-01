Выпрямитель BaByliss BAB2670EPE
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Код товара: 38258
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
6 390₽
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О товаре
утюжок, мощность щипцов 38 Вт
Характеристики
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- Тип
- Выпрямитель
- Тип щипцов
- утюжок
- Мощность, Вт
- 38
- Цвет
- серебристый
- Покрытие насадок
- гальваническое
- Максимальная температура нагрева, C
- 230
- Время нагрева
- до 50 сек.
- Количество режимов
- 5
- Автоотключение
- нет
- Дополнительные функции
- защита от перегрева
- Особенности
- вращение шнура, зубчики на насадке для выпрямления, возможность убрать зубчики/щетину
- Длина сетевого шнура, м
- 2.7
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