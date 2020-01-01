Щипцы Hairway Hairstyle 04108
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Код товара: 37421
Производитель: Hairway
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
3 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- мультистайлер
- Мощность, Вт
- 170
- Цвет
- черный
- Покрытие насадок
- керамическое, турмалиновое
- Максимальная температура нагрева, C
- 220
- Время нагрева
- до 10 сек.
- Количество режимов
- 5
- Автоотключение
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 3
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