Щипцы BaByliss BAB2272E
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Код товара: 30861
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
5 890₽
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О товаре
щипцы, мощность щипцов 40 Вт, керамическое покрытие
Характеристики
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- Тип
- Щипцы
- Мощность, Вт
- 40
- Диаметр щипцов для завивки, мм
- 19
- Покрытие насадок
- керамическое
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