Выпрямитель Philips HP8321
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Код товара: 29506
Производитель: Philips
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
1 790₽
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О товаре
утюжок, керамическое покрытие
Характеристики
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- Тип
- Выпрямитель
- Тип щипцов
- утюжок
- Мощность, Вт
- 40
- Цвет
- черный
- Покрытие насадок
- керамическое, турмалиновое
- Максимальная температура нагрева, C
- 210
- Время нагрева
- до 60 сек.
- Количество режимов
- 1
- Автоотключение
- нет
- Особенности
- петля для подвешивания, вращение шнура
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
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