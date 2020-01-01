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Выпрямитель Philips HP8321

Выпрямитель Philips HP8321

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Выпрямитель Philips HP8321
Выпрямитель Philips HP8321
Выпрямитель Philips HP8321
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Код товара: 29506
Производитель: Philips
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
1 790₽
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О товаре
утюжок, керамическое покрытие
Характеристики
Тип
Выпрямитель
Тип щипцов
утюжок
Мощность, Вт
40
Цвет
черный
Покрытие насадок
керамическое, турмалиновое
Максимальная температура нагрева, C
210
Время нагрева
до 60 сек.
Количество режимов
1
Автоотключение
нет
Особенности
петля для подвешивания, вращение шнура
Длина сетевого шнура, м
1.8
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В наличии
В наличии
1 790₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа