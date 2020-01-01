Щипцы Harizma H10303-09 Creative
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Код товара: 29179
Производитель: Harizma
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
1 790₽
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О товаре
плойка, керамическое покрытие
Характеристики
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- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Мощность, Вт
- 30
- Цвет
- серебристый, черный
- Диаметр щипцов для завивки, мм
- 18
- Покрытие насадок
- керамическое, турмалиновое
- Максимальная температура нагрева, C
- 180
- Время нагрева
- до 60 сек.
- Количество режимов
- 1
- Автоотключение
- нет
- Дополнительные функции
- защита от перегрева
- Особенности
- вращение шнура
- Длина сетевого шнура, м
- 2.5
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