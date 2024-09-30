Щипцы Harizma H10346 Designer
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Особенности щипцов Harizma H10346 Designer:
- Мощность представленной модели составляет 23 Вт.
- Устройство получило простой и понятный механический тип управления.
- Щипцы нагреваются до температуры 180 °С за минуту, после чего готовы к использованию.
- Термоизолированный наконечник исключает возможность случайно обжечься во время использования устройства.
- Корпус щипцов оформлен в ярком сочетании белого и фиолетового цвета.
- Размер пластин в этой модели составляет 34х65 мм.
- Керамическое и турмалиновое покрытие обеспечивает бережное воздействие на волосы и минимально повреждает их во время укладки.
- Для подключения устройства предусмотрен 2-метровый шнур.
- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- гофре
- Цвет
- фиолетовый, белый
- Мощность, Вт
- 23
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