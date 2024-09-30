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Щипцы Harizma H10346 Designer

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Щипцы Harizma H10346 Designer
Щипцы Harizma H10346 Designer
Щипцы Harizma H10346 Designer
Щипцы Harizma H10346 Designer
Щипцы Harizma H10346 Designer
Щипцы Harizma H10346 Designer
Щипцы Harizma H10346 Designer
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
10 отзывов
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Код товара: 23777
Производитель: Harizma
Гарантия: 6 мес.
10 отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

1 690₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Особенности щипцов Harizma H10346 Designer:

- Мощность представленной модели составляет 23 Вт.

- Устройство получило простой и понятный механический тип управления.

- Щипцы нагреваются до температуры 180 °С за минуту, после чего готовы к использованию.

- Термоизолированный наконечник исключает возможность случайно обжечься во время использования устройства.

- Корпус щипцов оформлен в ярком сочетании белого и фиолетового цвета.

- Размер пластин в этой модели составляет 34х65 мм.

- Керамическое и турмалиновое покрытие обеспечивает бережное воздействие на волосы и минимально повреждает их во время укладки.

- Для подключения устройства предусмотрен 2-метровый шнур.

Характеристики
Тип
Щипцы
Тип щипцов
гофре
Цвет
фиолетовый, белый
Мощность, Вт
23
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1 690₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа