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Выпрямитель BaByliss BAB2654EPE

Выпрямитель BaByliss BAB2654EPE

0 отзывов
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Выпрямитель BaByliss BAB2654EPE
Выпрямитель BaByliss BAB2654EPE
Выпрямитель BaByliss BAB2654EPE
Выпрямитель BaByliss BAB2654EPE
Выпрямитель BaByliss BAB2654EPE
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 23222
Производитель: BaByliss
мало
мало
6 990₽
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О товаре
щипцы, мощность щипцов 33 Вт
Характеристики
Тип
Выпрямитель
Тип щипцов
утюжок
Мощность, Вт
30
Цвет
серебристый
Покрытие насадок
гальваническое
Максимальная температура нагрева, C
210
Время нагрева
до 50 сек.
Количество режимов
5
Автоотключение
нет
Дополнительные функции
защита от перегрева
Особенности
индикация включения, вращение шнура
Длина сетевого шнура, м
2.7
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мало
мало
6 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа