Щипцы BaByliss BAB2281TTE
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 213
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
5 990₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
завтра
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
щипцы , 65 Вт
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Мощность, Вт
- 65
- Цвет
- черный
- Диаметр щипцов для завивки, мм
- 19
- Покрытие насадок
- титан-турмалиновое
- Максимальная температура нагрева, C
- 190
- Количество режимов
- 25
- Автоотключение
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 2.7
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.