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Щипцы BaByliss 2165CE

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Щипцы BaByliss 2165CE
Щипцы BaByliss 2165CE
Щипцы BaByliss 2165CE
Щипцы BaByliss 2165CE
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 189187
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
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3 490₽
41
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Щипцы Remington CI 67 E 1
Щипцы Remington CI 67 E 1
2 850₽
О товаре

Щипцы-гофре Babyliss 2165CE используются как в домашних условиях, так и в специализированных парикмахерских салонах.

  • Устройство характеризуется высокой производительностью, так как нагревается в течение 30 секунд. Это создает комфортные условия эксплуатации.
  • Специальный световой индикатор оповещает пользователя о включении модели.
  • Максимальная потребляемая мощность составляет 110 Вт, что обеспечивает экономию на оплате счетов.
  • Щипцы-гофре Babyliss 2165CE имеют 10 температурных режимов, что позволяет создавать различные прически и укладки.
  • Корпус устройства изготовлен из высококачественных материалов, устойчивых к механическим повреждениям и внешнему воздействию.
  • Благодаря специальной защите модель не подвержена перегреву, что обеспечивает безопасные условия эксплуатации.
  • Рабочая поверхность имеет турмалиновое и керамическое покрытия.
Характеристики
Тип
Щипцы
Мощность, Вт
110
Покрытие насадок
турмалиновое, керамическое
Максимальная температура нагрева, C
210
Время нагрева
до 30 сек.
Количество режимов
10
Длина сетевого шнура, м
1.8
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в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

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бесплатно,

от 2 до 5 дней

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