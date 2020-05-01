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Щипцы BaByliss 2165CE
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Код товара: 189187
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
3 490₽
41
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О товаре
Щипцы-гофре Babyliss 2165CE используются как в домашних условиях, так и в специализированных парикмахерских салонах.
- Устройство характеризуется высокой производительностью, так как нагревается в течение 30 секунд. Это создает комфортные условия эксплуатации.
- Специальный световой индикатор оповещает пользователя о включении модели.
- Максимальная потребляемая мощность составляет 110 Вт, что обеспечивает экономию на оплате счетов.
- Щипцы-гофре Babyliss 2165CE имеют 10 температурных режимов, что позволяет создавать различные прически и укладки.
- Корпус устройства изготовлен из высококачественных материалов, устойчивых к механическим повреждениям и внешнему воздействию.
- Благодаря специальной защите модель не подвержена перегреву, что обеспечивает безопасные условия эксплуатации.
- Рабочая поверхность имеет турмалиновое и керамическое покрытия.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- Щипцы
- Мощность, Вт
- 110
- Покрытие насадок
- турмалиновое, керамическое
- Максимальная температура нагрева, C
- 210
- Время нагрева
- до 30 сек.
- Количество режимов
- 10
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
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