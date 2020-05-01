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Щипцы BaByliss C452E
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Код товара: 188655
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
4 790₽
57
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Характеристики
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- Тип
- Щипцы
- Мощность, Вт
- 56
- Покрытие насадок
- керамическое
- Максимальная температура нагрева, C
- 210
- Время нагрева
- до 60 сек.
- Количество режимов
- 6
- Длина сетевого шнура, м
- 2.5
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