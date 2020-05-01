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Щипцы BaByliss C452E

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Щипцы BaByliss C452E
Щипцы BaByliss C452E
Щипцы BaByliss C452E
Щипцы BaByliss C452E
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 188655
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
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4 790₽
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Характеристики
Тип
Щипцы
Мощность, Вт
56
Покрытие насадок
керамическое
Максимальная температура нагрева, C
210
Время нагрева
до 60 сек.
Количество режимов
6
Длина сетевого шнура, м
2.5
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4 790₽
57
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1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 1 440 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

от 2 до 5 дней

Нашли дешевле?