Щипцы BaByliss C450E
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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1 380 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Babyliss C450E - лёгкие и удобные щипцы для завивки, диаметр которых составляет 19 мм. С их помощью вы быстро сделаете в домашних условиях красивые локоны.
Оптимальный режим. Температура нагрева регулируется, и вам доступно шесть установок в диапазоне от 160 до 210°. Выбирайте вариант, который наилучшим образом подходит для ваших волос.
Бережный уход. На рабочую поверхность нанесено покрытие из кварц-керамики. Оно гладкое, хорошо держит тепло, и за счёт него устройство не пересушивает пряди, сохраняя их здоровый вид.
Удобство И безопасность. Эта модель оборудована 2,5-метровым сетевым шнуром. Он не запутывается благодаря вращающемуся соединению.
- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Цвет
- розовый, черный
- Мощность, Вт
- 46
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