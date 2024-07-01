Щипцы BaByliss C338E

О товаре

Электрощипцы Babyliss C338Е имеют металлическую рабочую часть, что делает устройство прочным и долговечным. Пластиковая ручка эргономичной формы обеспечивает комфорт использования. Оптимальный диаметр щипцов позволяет делать прическу на волосах разной длины.

Благодаря 10 температурным режимам можно создавать локоны разной степени упругости. Нагрев устройства происходит в течение 60 секунд, что экономит время пользователя. Компактный размер позволяет использовать модель в путешествии.

Электрощипцы Babyliss C338Е имеют керамическое покрытие Sublim touch, благодаря чему тепло равномерно распределяется по поверхности рабочей части. Специальный слой позволяет устройству скользить по волосам и оказывать оптимальное тепловое воздействие. Модель имеет особую опору и термоизолированный наконечник для защиты от ожогов. Благодаря этому созданы безопасные условия для эксплуатации.