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Выпрямитель BaByliss ST482E

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Выпрямитель BaByliss ST482E
Выпрямитель BaByliss ST482E
Выпрямитель BaByliss ST482E
Выпрямитель BaByliss ST482E
Выпрямитель BaByliss ST482E
Выпрямитель BaByliss ST482E
Выпрямитель BaByliss ST482E
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 175738
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
нет отзывов
спросить
9 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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Щипцы BaByliss ST481E
Щипцы BaByliss ST481E
10 690₽
О товаре

Выпрямитель BaByliss ST482E

Выпрямитель волос Babyliss ST482E, кроме своего основного назначения, служит ещё и для создания завитых локонов. Теперь, чтобы получить красивую и аккуратную причёску, нет необходимости идти в парикмахерскую.

  • Пластины с титановой поверхностью не только очень быстро и равномерно нагреваются, но и делают пряди идеально гладкими. Дополнительное их преимущество в том, что они предельно бережно воздействуют на кутикулу. Это особенно важно при ежедневном использовании утюжка.
  • При включении стайлера автоматически активируется функция ионизации. Благодаря ей шевелюра будет более послушной и перестанет электризоваться.
  • Удобный регулятор позволяет парой нажатий выбрать один из пяти режимов нагрева от 150 до 235°. Найдите вариант, оптимально подходящий именно для вашего типа волос.
  • Выпрямитель самостоятельно отключается при перегреве, что помогает предотвратить выход из строя.
  • Основание шнура вращается, поэтому ему не страшна поломка из-за перекручивания.
Характеристики
Тип
Выпрямитель
Тип щипцов
утюжок
Цвет
черный, золотой
Мощность, Вт
67
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9 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

3 000 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа