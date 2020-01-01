Выпрямитель BaByliss ST482E
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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3 000 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Выпрямитель BaByliss ST482E
Выпрямитель волос Babyliss ST482E, кроме своего основного назначения, служит ещё и для создания завитых локонов. Теперь, чтобы получить красивую и аккуратную причёску, нет необходимости идти в парикмахерскую.
- Пластины с титановой поверхностью не только очень быстро и равномерно нагреваются, но и делают пряди идеально гладкими. Дополнительное их преимущество в том, что они предельно бережно воздействуют на кутикулу. Это особенно важно при ежедневном использовании утюжка.
- При включении стайлера автоматически активируется функция ионизации. Благодаря ей шевелюра будет более послушной и перестанет электризоваться.
- Удобный регулятор позволяет парой нажатий выбрать один из пяти режимов нагрева от 150 до 235°. Найдите вариант, оптимально подходящий именно для вашего типа волос.
- Выпрямитель самостоятельно отключается при перегреве, что помогает предотвратить выход из строя.
- Основание шнура вращается, поэтому ему не страшна поломка из-за перекручивания.
- Тип
- Выпрямитель
- Тип щипцов
- утюжок
- Цвет
- черный, золотой
- Мощность, Вт
- 67
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