Выпрямитель BaByliss BAB2071EPE
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Код товара: 16480
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
В наличии
В наличии
9 190₽
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2 дня
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Характеристики
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- Тип
- Выпрямитель
- Тип щипцов
- утюжок
- Цвет
- серебристый
- Мощность, Вт
- 40
- Покрытие насадок
- керамическое
- Максимальная температура нагрева, C
- 230
- Время нагрева
- до 60 сек.
- Количество режимов
- 3
- Автоотключение
- нет
- Дополнительные функции
- автоматическое отключение
- Особенности
- индикация включения, вращение шнура, плавающие пластины
- Длина сетевого шнура, м
- 2.7
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