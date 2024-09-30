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Щипцы GA.MA SLIGHTD TIT IHT 19 (F21.19SLIGHT)

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Щипцы GA.MA SLIGHTD TIT IHT 19 (F21.19SLIGHT)
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Код товара: 156262
Производитель: GA.MA
Гарантия: 6 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 990₽
35
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Щипцы Remington CI 67 E 1
Щипцы Remington CI 67 E 1
2 650₽
О товаре

Электрощипцы GA.MA F21.19SLIGHT предназначены для создания кудрей и локонов как дома, так и в салоне красоты. В арсенале модели есть четыре режима. Щипцы диаметром 19 мм нагреваются до максимальной температуры в течение 15 секунд.

Высококачественное титановое покрытие обеспечивает деликатное воздействие на волосы и исключает риск пересушивания. На дисплее небольшого размера отображаются данные о заданной температуре и рабочем состоянии устройства.

В конструкции есть петля, чтобы повесить модель на крючок, а также выдвижная подставка для устойчивости устройства на горизонтальной поверхности. Теплоизолированный наконечник обеспечивает безопасность эксплуатации и предотвращает появление ожогов.

Щипцы GA.MA F21.19SLIGHT работают при подключении к электросети и потребляют небольшое количество энергоресурса.

Характеристики
Тип
Щипцы
Тип щипцов
плойка
Цвет
черный, белый
Мощность, Вт
35
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2 990₽
35
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

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  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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