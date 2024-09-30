Щипцы GA.MA SLIGHTD TIT IHT 19 (F21.19SLIGHT)
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Электрощипцы GA.MA F21.19SLIGHT предназначены для создания кудрей и локонов как дома, так и в салоне красоты. В арсенале модели есть четыре режима. Щипцы диаметром 19 мм нагреваются до максимальной температуры в течение 15 секунд.
Высококачественное титановое покрытие обеспечивает деликатное воздействие на волосы и исключает риск пересушивания. На дисплее небольшого размера отображаются данные о заданной температуре и рабочем состоянии устройства.
В конструкции есть петля, чтобы повесить модель на крючок, а также выдвижная подставка для устойчивости устройства на горизонтальной поверхности. Теплоизолированный наконечник обеспечивает безопасность эксплуатации и предотвращает появление ожогов.
Щипцы GA.MA F21.19SLIGHT работают при подключении к электросети и потребляют небольшое количество энергоресурса.
- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Цвет
- черный, белый
- Мощность, Вт
- 35
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