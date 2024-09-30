Выпрямитель BaByliss ST397E
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Выпрямитель волос Babyliss st397E с плавающими пластинами без труда справится как с густыми, так и с тонкими локонами, не повреждая их структуру. Они приобретут гладкость и наконец перестанут пушиться.
Рабочая поверхность нагревается всего за 15 секунд, поэтому ждать долго не придётся. Температура регулируется в пределах от 150 до 230°. Выбирайте оптимальный режим работы в зависимости от типа своей шевелюры.
Щипцы с турмалиновым покрытием восстанавливают сечёную кутикулу, «запечатывая» чешуйки и препятствуя иссушению.
Функция ионизации устраняет статическое электричество и делает волосы более послушными.
Надёжная защитная система отключит стайлер при перегреве, поэтому он точно не сломается. Это произойдёт и при бездействии дольше 72 минут.
Установите съёмные гребни, чтобы расчесать локоны перед их выпрямлением. Шнур с вращающимся основанием не перекручивается и не перегибается, а его длины (2,5 м) хватает для того, чтобы не быть привязанным к розетке.
- Тип
- Выпрямитель
- Тип щипцов
- утюжок
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 52
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