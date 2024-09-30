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Выпрямитель BaByliss ST397E

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Выпрямитель BaByliss ST397E
Выпрямитель BaByliss ST397E
Выпрямитель BaByliss ST397E
Выпрямитель BaByliss ST397E
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 156250
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
нет отзывов
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ДО 30.09.24

5 890₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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Выпрямитель BaByliss ST391E
Выпрямитель BaByliss ST391E
5 990₽
О товаре

Выпрямитель волос Babyliss st397E с плавающими пластинами без труда справится как с густыми, так и с тонкими локонами, не повреждая их структуру. Они приобретут гладкость и наконец перестанут пушиться.

Рабочая поверхность нагревается всего за 15 секунд, поэтому ждать долго не придётся. Температура регулируется в пределах от 150 до 230°. Выбирайте оптимальный режим работы в зависимости от типа своей шевелюры.

Щипцы с турмалиновым покрытием восстанавливают сечёную кутикулу, «запечатывая» чешуйки и препятствуя иссушению.

Функция ионизации устраняет статическое электричество и делает волосы более послушными.

Надёжная защитная система отключит стайлер при перегреве, поэтому он точно не сломается. Это произойдёт и при бездействии дольше 72 минут.

Установите съёмные гребни, чтобы расчесать локоны перед их выпрямлением. Шнур с вращающимся основанием не перекручивается и не перегибается, а его длины (2,5 м) хватает для того, чтобы не быть привязанным к розетке.

Характеристики
Тип
Выпрямитель
Тип щипцов
утюжок
Цвет
черный
Мощность, Вт
52
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5 890₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа