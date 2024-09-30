Щипцы Hairway Thinness С046
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Код товара: 154655
Производитель: Hairway
Гарантия: 6 мес.
1 290₽
15
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О товаре
Щипцы для завивки волос Hairway Thinness C046 являются профессиональным помощником в создании вьющихся локонов.
- Данная модель оснащена 4 температурными режимами в пределах 140-220 °C и дисплеем, на котором отображается выбранный режим.
- Керамическое покрытие способствует нагреву за короткое время и равномерному распределению тепла по всей пряди, а также помогает предотвратить повреждение структуры волос.
- Благодаря термоизолированному наконечнику исключается вероятность ожогов кожи.
- Из других особенностей щипцов Hairway Thinness C046 отмечается сетевой кабель длиной 2.8 м с круговым вращением.
Характеристики
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- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 32
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