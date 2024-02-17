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Щипцы BaByliss C332E Pro 180

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Щипцы BaByliss C332E Pro 180
Щипцы BaByliss C332E Pro 180
Щипцы BaByliss C332E Pro 180
Щипцы BaByliss C332E Pro 180
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
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Код товара: 152625
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
5
2 отзыва
спросить
4 290₽
51
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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О товаре

Особенности электрощипцов BaByliss C332E:

  • Имеют десять режимов нагрева. Благодаря этому можно создавать прически и укладки на натуральных и окрашенных волосах. Для нагрева модели до рабочей температуры требуется 1 мин. Это значительно ускоряет завивку прядей.
  • Выдвижная подставка исключает контакт горячего устройства со столешницей. Это предотвращает порчу мебели, упрощает фиксацию электрощипцов во время перерыва.
  • Термоизолированный наконечник защищает руки от получения ожогов, создает комфортные условия для создания прически.
  • Для производства электрощипцов BaByliss C332E применяется керамика. Материал характеризуется высокой прочностью, износо- и жаростойкостью. За счет этого достигается длительный эксплуатационный период модели.
  • Сетевой шнур подсоединяется к корпусу с помощью шарнирного крепления, что исключает перекручивание кабеля.
Характеристики
Тип
Щипцы
Тип щипцов
плойка
Цвет
розовый, черный
Мощность, Вт
65
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Отзывы 2
5
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
5
5 звезд
2
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
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Арсланали
17 февраля 2024
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А
А
Арсланали
17 февраля 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
А
Арсланали
17 февраля 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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4 290₽
51
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

1 290 ₽

Первоначальный взнос 30%