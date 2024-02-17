Щипцы BaByliss C332E Pro 180
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Код товара: 152625
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
4 290₽
51
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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1 290 ₽
Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
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О товаре
Особенности электрощипцов BaByliss C332E:
- Имеют десять режимов нагрева. Благодаря этому можно создавать прически и укладки на натуральных и окрашенных волосах. Для нагрева модели до рабочей температуры требуется 1 мин. Это значительно ускоряет завивку прядей.
- Выдвижная подставка исключает контакт горячего устройства со столешницей. Это предотвращает порчу мебели, упрощает фиксацию электрощипцов во время перерыва.
- Термоизолированный наконечник защищает руки от получения ожогов, создает комфортные условия для создания прически.
- Для производства электрощипцов BaByliss C332E применяется керамика. Материал характеризуется высокой прочностью, износо- и жаростойкостью. За счет этого достигается длительный эксплуатационный период модели.
- Сетевой шнур подсоединяется к корпусу с помощью шарнирного крепления, что исключает перекручивание кабеля.
Характеристики
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- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Цвет
- розовый, черный
- Мощность, Вт
- 65
Отзывы 2
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А
А
Арсланали
17 февраля 2024
А
А
Арсланали
17 февраля 2024
А
Арсланали
17 февраля 2024
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