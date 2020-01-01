Выпрямитель BaByliss ST250E
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1 290 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Особенности выпрямителя BaByliss ST250E:
- Нагревается до 230 градусов всего за 30 секунд.
- Идеальное сочетание титана и керамики делает пластины выпрямителя (размером 95x25 мм) гладкими и прочными.
- Температура мгновенно распределяется по поверхности, обеспечивая великолепный результат.
- Выберете один из 3-х температурных режимов, в зависимости от типа ваших волос (от 180 до 230).
- Переключатель напряжения позволит брать прибор в поездки и использовать по всему миру.
- Вращающийся шнур 2 м обеспечит максимальное удобство использования.
- Тип
- Выпрямитель
- Тип щипцов
- утюжок
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 35
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