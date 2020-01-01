Щипцы BaByliss BAB2151E
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Код товара: 152
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
3 590₽
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О товаре
щипцы , 20 Вт
Характеристики
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- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- гофре
- Мощность, Вт
- 20
- Максимальная температура нагрева, C
- 200
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