О товаре

Щипцы Babyliss C451E диаметром 25 мм предназначен для завивки волос. С его помощью вы в домашних условиях сделаете красивые локоны. Устройство быстро нагревается, а его температуру можно регулировать: вам доступно шесть режимов — выбирайте тот, что оптимально соответствует вашим потребностям. Наглядный индикатор помогает контролировать сделанный выбор.

На рабочую поверхность нанесено гладкое керамическое покрытие. Благодаря ему щипцы хорошо скользят по прядям, не перегревают их, не пересушивают и сохраняют их здоровый вид. Для большего удобства сетевой шнур крепится к корпусу посредством шарнирного соединения, и за счет этого он не запутывается.